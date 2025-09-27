«Abitare a Milano è un problema europeo»

Questa intervista a Irene Tinagli fa parte della nostra serie di dialoghi sulla crisi di Milano con figure della cultura, delle istituzioni, dell’economia, della società civile per riflettere su problemi e risorse della città, sulla sua “identità”. Sguardi sul presente capaci di comprendere la storia e spingersi al futuro. Nei mesi scorsi: Gianni Biondillo, Raffaella Saporito, don Paolo Steffano, Sergio Scalpelli. Tutte le puntate della serie sono disponibili qui.

Irene Tinagli, europarlamentare del Partito democratico dal 2019, milanese d’adozione dai tempi degli studi all’Università Bocconi e specializzata in politiche pubbliche, a Bruxelles presiede la commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione Europea, istituita nel gennaio scorso. «Dai primi mesi di lavoro emerge un quadro diversificato. Il problema del divario fra prezzi delle case e salari è comune a moltissime città in tutta Europa, con diversi gradi di intensità, ma le cause e le soluzioni sono molto dive...