Ha fatto il giro d’Europa la dichiarazione di Matteo Salvini alla notizia che il vice presidente della Commissione europea e commissario per l’azione per il clima Frans Timmermans ha deciso di dimettersi dai suoi incarichi nella Ue per presentarsi alle elezioni politiche anticipate olandesi del prossimo 22 novembre: «Non ci mancherà. Quanti danni ha fatto questo signore, contiamo che gli elettori olandesi lo trattino come merita».

Ma ben più duri e preoccupati (perché i sondaggi per il cartello elettorale fra socialisti e Verdi in Olanda non sono affatto cattivi) sono stati i commenti in arrivo dai Paesi Bassi. Ha scritto in un tweet Eva Vlaardingerbroek, astro nascente del mondo conservatore olandese e appassionata sostenitrice del movimento di protesta dei contadini che ha vinto le elezioni provinciali sotto le insegne del partito Movimento civico-contadino (Bbb): «Se Timmermans diventa il nostro nuovo primo ministro, credo sinceramente che sarà il colpo di grazia per l’...