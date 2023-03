Dopo il successo dell’edizione del 2022, anche quest’anno Tempi torna a Caorle (Ve), da venerdì 16 a domenica 18 giugno, per la seconda edizione dell’evento “Chiamare le cose con il loro nome”, nell’ambito del quale sarà consegnato il Premio Luigi Amicone. Quest’anno saranno ospiti della tre giorni, organizzata da Tempi e Comune di Caorle in collaborazione con Cioni Communication, tra gli altri: Susanna Tamaro, Alfredo Mantovano, Massimo Camisasca, Federico Palmaroli (in arte Osho) e lo scrittore dissidente cinese Liao Yiwu, autore del “romanzo documentario” Wuhan (Guerini). Il programma è in corso di definizione, altri ospiti si aggiungeranno, seguiteci sul nostro sito per gli aggiornamenti. Intanto cominciate a segnarvi le date – Caorle, 16-18 giugno 2023 – e guardatevi il video con i momenti migliori dello scorso anno.