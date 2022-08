Abbiamo celebrato Luigi Amicone. “Celebrare” è il verbo giusto se inteso nel senso etimologico di “affollare”. L’estroverso Gigi era un magnete, uno che calamitava folla intorno a sé, uno che “creava assembramenti”, tanto per usare un’espressione in voga in questo periodo. In fondo, anche un giornale è un piccolo assembramento con parecchie canaglie e qualche santerello che cerca di trovare un senso alla giornata prima che tramonti il sole. E Gigi attorno a questo foglio di carta aveva creato la sua comunità (ecco una parola più precisa di “folla”, agglomerato senza lineamenti: comunità, cioè facce precise di gente precisa).

E dunque la tre giorni di incontri a Caorle organizzata da Tempi in occasione della consegna del primo Premio Luigi Amicone è stata una celebrazione di questo «adulto con la faccia da bambino», come l’ha definito Giuliano Ferrara. Ma ancor più di quel che Gigi ha cercato instancabilmente di documentare, sviscerare, vivisezionare mentre era tra noi sul ter...