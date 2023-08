Caro direttore, anche quest’anno il Meeting di Rimini è stata per me l’occasione di rinnovare l’abbonamento e salutare voi giornalisti della redazione. Complimenti per il vostro lavoro e “avanti popolo”, come diceva Amicone.

Luigi Maschero

Grazie a te Luigi e a tutti gli abbonati che sono passati a salutarci allo stand. È stato un Meeting bello soprattutto per quel popolo di cui anche tu parli: la gente della militanza, innanzitutto, ma anche chi ha partecipato agli incontri e visitato le mostre. Noi ci ricorderemo di questo Meeting per la serata di canti dedicata alla nostra Rocky Mascagni, per le monache di Azer e per tutti voi che ci avete, anche quest’anno e con numeri record, rinnovato la vostra fiducia e amicizia. Anche questo è un piccolo esempio di “amicizia inesauribile”. E l’anno prossimo si riparte con McCarthy, autore contemporaneo a noi caro sopra ogni altro.