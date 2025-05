Da Risé a Sacconi, chi ci sarà alla festa di Tempi a Caorle

Dopo il successo delle edizioni del 2022, 2023 e 2024, anche quest’anno Tempi torna a Caorle (Ve), da venerdì 13 a domenica 15 giugno, per il quarto appuntamento con “Chiamare le cose con il loro nome”, festival di incontri e dibattiti al termine del quale verrà consegnato il Premio giornalistico Luigi Amicone. Il programma dell’evento, organizzato da Tempi e Comune di Caorle in collaborazione con Cioni Communication, è quasi definitivo.

I due premiati di quest’anno, come già annunciato, sono Marina Terragni, giornalista e Garante per l’infanzia e l’adolescenza, e Paolo Bricco, inviato del Sole 24 Ore.

Si comincia venerdì 13 sera, alle 21, in piazza Vescovado. Sul palco saliranno Marina Terragni e lo psicanalista e scrittore Claudio Risé.

Sabato 14 giugno saranno tre gli appuntamenti legati alla festa di Tempi, uno in mattinata, uno nel tardo pomeriggio e uno la sera alle 21.30. I tre appuntamenti sono ancora in via di definizione, ma possiamo già dirvi che saranno con noi il giornalista Paolo Bricco, l’ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, il direttore del Tempo Tommaso Cerno, l’autore di satira Federico Palmaroli, in arte Osho, e l’editorialista di Domani (e collaboratore di Tempi) Mattia Ferraresi. Nei prossimi giorni saremo più precisi con gli orari (e aggiungeremo qualche altro nome).

Domenica 15 giugno alle ore 11 è previsto un incontro sul tema del fine vita a cui sono stati invitati il prof. Luciano Eusebi, docente di Diritto penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e il prof. Mario Maltoni, direttore dell’Unità Cure Palliative della Romagna.