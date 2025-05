A Marina Terragni e Paolo Bricco il Premio Luigi Amicone 2025

Appuntamento a Caorle (Ve) per la festa di Tempi dal 13 al 15 giugno con dibattiti e incontri. L'inviato del Sole 24 ore e la giornalista e Garante per l’infanzia e l’adolescenza sono i premiati di quest'anno

Sono Paolo Bricco, inviato del Sole 24 Ore, e Marina Terragni, giornalista e Garante per l’infanzia e l’adolescenza, i vincitori della quarta edizione del Premio giornalistico Luigi Amicone in onore del nostro fondatore e primo direttore.

I riconoscimenti saranno consegnati durante la festa di Tempi “Chiamare le cose con il loro nome” in programma a Caorle (Ve) da venerdì 13 a domenica 15 giugno.

Uno degli incontri in piazza Vescovado, a Caorle, dell’edizione 2022

Dopo il successo delle edizioni del 2022, 2023 e 2024, infatti, anche quest’annoTempi torna a Caorle per il quarto appuntamento con il festival di incontri e dibattiti al termine del quale verrà consegnato il Premio giornalistico Luigi Amicone.

Nel 2022 sono stati premiati la giornalista del Corriere della Sera Monica Ricci Sargentini e il vaticanista del Foglio Matteo Matzuzzi. Nel 2023 la scrittrice Susanna Tamaro e lo scrittore e poeta dissidente cinese Liao Yiwu. Nel 2024 il riconoscimento è andato a Marta Petrosillo, direttrice del Centro studi sulla libertà religiosa di Aiuto alla Chiesa che soffre, e ad Alain Finkielkraut, filosofo, giornalista e membro dell’Académie française.

Susanna Tamaro riceve dal direttore di Tempi, Emanuele Boffi, il Premio Luigi Amicone 2023 (foto Tempi)

In questi anni sono stati molti gli ospiti intervenuti sul nostro palco: giornalisti, politici, scrittori, docenti universitari. Tra questi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il fondatore del Foglio Giuliano Ferrara, il direttore del Fatto quotidiano online Peter Gomez, gli inviati del Giornale Gian Micalessin e Fausto Biloslavo, l’inviato del Corriere della Sera Massimo Gaggi, l’autore di satira Federico Palmaroli, in arte Osho, il direttore dell’Istituto Bruno Leoni Alberto Mingardi, il vescovo emerito di Reggio Emilia monsignor Massimo Camisasca, il filosofo e docente universitario Giovanni Maddalena, il presidente di Comunione e Liberazione Davide Prosperi, Paul Bhatti, già ministro in Pakistan e presidente della onlus Missione Shahbaz Bhatti, l’ex ministro della Difesa e presidente del Centro studi Meseuro Mario Mauro, la docente di Cultura dei paesi slavi e Lingua russa presso l’Università Cattolica di Milano Anna Krasnikova, l’ex difensore della Nazionale e della Juventus Antonio Cabrini.

Il Premio Luigi Amicone a Monica Sargentini e Matteo Matzuzzi

Il programma dell’evento, organizzato da Tempi e Comune di Caorle in collaborazione con Cioni Communication, è in corso di definizione. Nei prossimi giorni sveleremo tutti gli ospiti e gli orari. Intanto, segnatevi le date: si comincia venerdì 13 giugno alle 21 e si finisce domenica 15 giugno alle 13. Seguiteci sul nostro sito e sui nostri canali social per restare aggiornati.