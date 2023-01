Te Deum laudamus, perché ci doni il tempo come la Tua misericordia che ricrea la nostra vita: e ricreare è riconciliare, riportare all’unità; perché ci doni uomini e donne che sanno accogliere la Tua misericordia e diffonderla come circostanza ineludibile per una pace giusta e salda; perché ci doni il perdono, soprattutto il perdono senza condizioni previe, come ha fatto Tuo Figlio sulla croce, dalla quale ha inondato di perdono il tempo e lo spazio.

Te Deum laudamus perché ci doni la pietà di chi sa piegarsi sugli orrori delle guerre, della fame, della sete, dell’inimicizia, Tu che sei Amico degli uomini; perché senza pietà non si supererà mai il peccato, che sta all’origine della guerra, dell’odio, della disperazione; perché ci doni il dolore che toglie il gusto alle cose, ma le colora di vita: e oggi dopo avere provocato tanto dolore, non possiamo pensare di rappacificarci senza sacrificio; perché ci doni la grazia della conversione che porta a purificare la memoria, senza...