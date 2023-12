Il mondo è pieno di storie commoventi di mamme surrogate. Sono cani, gatti, scimpanzé, koala, c’è tanto da scoprire nel regno animale. Spulciando qua e là, è possibile notare che sono tanti i contenuti web i cui titoli mettono in bella mostra “mamma surrogata” accanto a parole che riguardano la cura, l’accudimento, l’allattamento.

In Australia uno scimpanzé ha riabbracciato la madre surrogata dopo essere stato morso da un serpente. In Texas una cagna randagia, piena di latte ma senza cuccioli, è stata portata in un rifugio dove ha potuto allattare altri cuccioli rimasti orfani. Il titolo acchiappa click era: “Cane randagio diventa mamma surrogata per cuccioli affamati”. In Inghilterra un Jack Russell ha allattato sei gattini abbandonati, mostrando così che la mamma surrogata supera anche il confine delle specie.

Chiudendo il cerchio e tornando in Australia, la signora Hayley che lavora in una riserva naturalistica ha mostrato su TikTok in cosa consiste l’impegno di madr...