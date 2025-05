Sui clandestini, tutti copiano il “modello Albania” di Meloni

Sulla Zuppa di Porro Franco Lodige scrive: «A Bruxelles Ursula von der Leyen ha spiegato che l’Ue adotterà “una proposta giuridica ambiziosa sui rimpatri”, che sono “un elemento chiave del Patto sulla migrazione e l’asilo”. Nella pratica verranno proposte “norme comuni per i rimpatri” con “un nuovo ordine europeo di rimpatrio e il reciproco riconoscimento delle decisioni di rimpatrio da parte degli Stati membri”. Non saranno più solo i singoli Stati a rispedire indietro gli immigrati, ma l’Europa nel suo insieme. Un regolamento che sia più “chiaro e semplice”, che “impedisca le fughe” dei clandestini e “faciliti il rimpatrio dei cittadini che non hanno il diritto di restare verso Paesi terzi”. “A coloro che vengono rimpatriati forzatamente – ha spiegato Ursula – verrà imposto un divieto di ingresso. E saremo più severi. Laddove ci siano rischi per la sicurezza, saremo assertivi. Ma ci assicureremo anche di agire nel pieno rispetto dei nostri obblighi derivanti dal diritto internazional...