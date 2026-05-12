Nemmeno i laburisti sopportano più Keir Starmer

Non sono sembrati molto convinti di quello che doveva essere il discorso della svolta del primo ministro Keir Starmer a quattro giorni dalla disfatta nelle elezioni locali di giovedì scorso: i deputati laburisti che chiedono le sue dimissioni da capo del governo e quindi la nomina di un nuovo leader del Labour che prenderebbe anche il suo posto ai vertici dell’esecutivo sono saliti a 45 nei primi minuti dopo la fine del suo intervento lunedì mattina presso il Coin Street Neighbourhood Centre, nel quartiere di Waterloo, a Londra. Servono le firme di 81 a favore di un sostituto perché parta la procedura formale di “challenge” alla leadership di Starmer, cosa che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Il tracollo dei laburisti A rendere molto precaria la posizione già compromessa del primo ministro sono stati i risultati delle elezioni per i consigli di 136 autorità locali di diverso livello (borghi metropolitani, autorità unitarie, consigli di contea, borghi di Londra) corrispondenti al ...