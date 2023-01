Gli Stati Uniti potrebbero autorizzare l'Ucraina a utilizzare le armi americane per colpire la Crimea, obiettivo considerato intoccabile dalla Russia. Secondo quanto riportato dal New York Times, pur sapendo che questa mossa potrebbe portare a una «escalation del conflitto», l'amministrazione democratica di Joe Biden si sta convincendo che far comprendere a Vladimir Putin che Kiev è in grado di attaccare la penisola potrebbe aiutare il governo di Zelensky al momento di eventuali negoziati.

La nuova strategia Usa per l'Ucraina

Attualmente Washington è ancora restia a fornire all'Ucraina missili a lunga gittata per colpire la Crimea dalle basi dove è attualmente stanziato l'esercito ucraino a Kherson. Anche se questa posizione americana - come quella sui Patriot e sui veicoli corazzati - potrebbe cambiare presto.

Gli Usa hanno annunciato che invieranno all'Ucraina 100 veicoli corazzati da combattimento Stryker e stanno facendo pressione sulla Germania perché ceda i Leopard. Ques...