Appello allo spirito costituente perché vinca il Sì al referendum

Su Linkiesta si scrive:

«In questo referendum c’è un testo e c’è un contesto. Sul testo si è dibattuto in modo acceso e, a mio parere, non conclusivo. Si sono espresse per il Sì anche personalità con una cultura o militanza di sinistra; e hanno dichiarato di votare No anche personalità che, per cultura o militanza, sono considerate di destra. Questo sparigliamento secondo me è positivo: vuol dire che le appartenenze politiche non sempre prevalgono sui giudizi individuali». Mario Monti ha deciso, voterà No al referendum sulla riforma della giustizia. E lo dice in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che la sua scelta nasce non tanto dal merito tecnico della riforma quanto dal contesto politico e istituzionale in cui arriva. «Per la prima volta, lo dichiaro in anticipo», dice l’ex presidente del Consiglio al quotidiano di via Solferino quando gli viene chiesto se abbia già deciso come votare. La sua riflessione parte dalla distinzione precisa tra il contenuto del referendum ...