Spirito costituente, se ci sei batti un colpo

Su lavoce.info Chiara Mingolla e Gilberto Turati scrivono: «Con il disegno di legge di bilancio per il 2026, il governo destina altri 2,4 miliardi di euro al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Le nuove risorse si sommano ai 4,2 miliardi già previsti nella manovra precedente e portano il fabbisogno sanitario nazionale standard (cioè il totale dei fondi destinati alla sanità pubblica) a 143,1 miliardi di euro nel 2026. In linea con la pratica degli ultimi anni, il disegno di legge prevede ulteriori incrementi anche per il biennio successivo, con un fabbisogno proiettato a 144,1 miliardi nel 2027 e 145 miliardi nel 2028. Per avere un termine di paragone, nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, il fabbisogno era di circa 114 miliardi, saliti a 120 miliardi nel 2020. In sei anni, quindi, la crescita complessiva delle risorse per il Ssn è stata di oltre il 25 per cento, con un’inflazione cumulata di poco inferiore al 20 per cento, numeri che segnalano un aumento in ter...