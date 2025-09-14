Tutti al mare (ma proprio tutti)

Victor aspetta fino a metà mattina, poi non resiste più al caldo implacabile di agosto. Scende dalla sedia a rotelle issandosi faticosamente sulle braccia e si appoggia a terra. Il suo ombrellone dista solo un centinaio di metri dal mare ma per chi, come Victor, ha subìto l’amputazione delle gambe e ha imparato a camminare sulle ginocchia con l’aiuto di speciali ginocchiere, non c’è niente di semplice. Una lunga e ampia passerella speciale che arriva fino all’acqua gli rende il compito più facile, ma il tragitto che percorre a testa alta e con la schiena dritta è una via crucis silenziosa tra le grida dei bambini e gli schiamazzi dei bagnanti che si godono la spiaggia libera di Rimini. Su un pennone sventola bandiera rossa e ai disabili non è consigliato fare il bagno con le onde, ma Victor se ne infischia e indica con orgoglio la sua «migliore amica» Shy, un pastore tedesco che lo accompagna da quattro anni e che è addestrato nel salvataggio. «Ora ti faccio vedere che cosa sa fare». V...