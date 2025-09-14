Contenuto riservato agli abbonati
Ospiti e volontari di “Spiaggia libera tutti” durante un bagno nel mare di Rimini (foto Amici di Gigi)
Tutti al mare (ma proprio tutti)

Di Leone Grotti
14 Settembre 2025
L’impresa di Giacomo Morigi e della Cooperativa sociale Amici di Gigi, che con l’aiuto dei loro specialissimi volontari hanno creato nella spiaggia libera di Rimini «un pezzo di paradiso» accessibile anche a malati e disabili. Coinvolgendo nel progetto l’intera città

Victor aspetta fino a metà mattina, poi non resiste più al caldo implacabile di agosto. Scende dalla sedia a rotelle issandosi faticosamente sulle braccia e si appoggia a terra. Il suo ombrellone dista solo un centinaio di metri dal mare ma per chi, come Victor, ha subìto l’amputazione delle gambe e ha imparato a camminare sulle ginocchia con l’aiuto di speciali ginocchiere, non c’è niente di semplice. Una lunga e ampia passerella speciale che arriva fino all’acqua gli rende il compito più facile, ma il tragitto che percorre a testa alta e con la schiena dritta è una via crucis silenziosa tra le grida dei bambini e gli schiamazzi dei bagnanti che si godono la spiaggia libera di Rimini. Su un pennone sventola bandiera rossa e ai disabili non è consigliato fare il bagno con le onde, ma Victor se ne infischia e indica con orgoglio la sua «migliore amica» Shy, un pastore tedesco che lo accompagna da quattro anni e che è addestrato nel salvataggio. «Ora ti faccio vedere che cosa sa fare». V...

disabilità rimini tempi settembre 2025

