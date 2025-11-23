Il miracolo (col trucco) dell’economia spagnola

«D’accordo, i più importanti alleati nell’ascesa di Pedro Sánchez ai vertici del Partito socialista sono sotto processo per aver incassato tangenti, associazione a delinquere, corruzione e altri reati, nei guai giudiziari ci sono anche sua moglie e suo fratello, non passa giorno che la Guardia Civil non renda note intercettazioni imbarazzanti e vai e vieni di buste o sacchi della spazzatura pieni di contanti presso la sede del partito, ma l’economia va alla grande. Saremo anche un po’ ladri, ma l’economia spagnola è la migliore d’Europa. Lo ha scritto anche il Financial Times: “La Spagna è diventata l’economia più importante d’Europa”, e gli ha fatto eco il Corriere della Sera: “Spagna, l’economia più invidiata d’Europa”». Militanti e simpatizzanti del Psoe, il Partito socialista spagnolo, al governo per il terzo mandato di seguito, potrebbero rispondere così a chi punta il dito contro il malcostume che sembra emergere da molte inchieste giudiziarie e a chi ironizza sulla “banda della ...