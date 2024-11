Fa’ che sognino come Elon Musk un pianeta su cui non potranno vivere

Mio caro Malacoda, i giornali di oggi, 14 ottobre 2024, riportano questa notizia: “Obiettivo Luna e Marte: doppio successo per Elon Musk. Il suo mega-missile lancia Starship e torna a terra. Il materiale recuperato potrà essere riutilizzato per le prossime missioni di Space X”. L’euforia dilaga. Circola su X una nuova tabella assai meno cauta di quella stilata lo scorso aprile, quando Musk previde l’invio della prima navicella entro il 2029 e l’arrivo della prima persona su Marte entro il 2031. Ora il traguardo viene anticipato: entro due anni le prime astronavi su Marte senza equipaggio. Se tutto andrà bene, gli astronauti saliranno a bordo fra quattro anni e tra vent’anni dovremmo vedere le prime città destinare ad accogliere le colonie umane. Musk in un paio di post su X conferma una delle sue più visionare intenzioni: andare sul pianeta rosso.

Elon Musk e il futuro multiplanetario

Ora, ti chiederai il perché di questo enorme impiego di risorse: sogno o follia? La risposta te...