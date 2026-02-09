Il sinistro vizietto di cincischiare coi violenti

Su Open Giovanni Ruggiero scrive:

«Alessandro Calista, 29 anni del reparto mobile di Padova, si è trovato separato dai colleghi durante gli scontri scoppiati a Torino al corteo in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna. “Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci”, racconta dalla barella delle Molinette secondo quanto riporta Repubblica. Una decina di persone vestite di nero e incappucciate lo ha accerchiato in uno dei controviali: calci, pugni e tre colpi di martello alla schiena mentre cercava disperatamente di proteggere la testa. L’agente, sposato con un figlio piccolo, ha riportato contusioni multiple e una ferita alla coscia sinistra. Solo l’intervento di un collega che è tornato indietro proteggendolo con lo scudo lo ha salvato da conseguenze peggiori».

Come scriveva nel 1968 Pier Paolo Pasolini? «Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte/ coi po...