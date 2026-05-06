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La preghiera del mattino

Il prodotto di marketing Silvia Salis

Di Emanuele Boffi
06 Maggio 2026
La copertina di Vanity Fair, le ospitate da Fabio Fazio, le dichiarazioni pro lgbt e Flotilla. La sindaca di Genova vuole rottamare Elly Schlein. Rassegna ragionata dal web
La sindaca di Genova, Silvia Salis, mostra un cartello con la scritta
La sindaca di Genova, Silvia Salis, Genova, 25 aprile 2026 (Foto Ansa)

Il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti ha intervistato la sindaca di Genova Silvia Salis, cui ha dedicato il servizio di copertina:

«Silvia Salis, dieci mesi da sindaca: "Sono madre, cattolica, eterosessuale. Ma il mio modello non è l’unico"».

Argomenti dell'intervista: polemiche sul suo vestiario ricercato e critiche social, concerto in piazza Matteotti a Genova, registrazione di due madri all’anagrafe, salario minimo, Palestina e Gaza, Flotilla, educazione sessuale nelle scuole, operai dell’ex Ilva, Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Sergio Mattarella, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, il marito regista Fausto Brizzi, sicurezza, sanità, lavoro, pressione fiscale. Quindi Silvia Salis si presenta come una Meloni politicamente corretta, discetta sull'intero scibile umano tranne su cosa ha fatto in "dieci mesi da sindaca". *** Scrive Pietro Senaldi su Libero:

«I grandi progetti che la precedente amministrazione aveva per lanciare la città tra le capitali d’Europa sono...

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