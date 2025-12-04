Silvia Salis, patrona del Campo largo

Silvia Salis, che non è Ilaria, partecipa a cortei e inaugura aiuole. Silvia Salis realizza continuamente accattivanti video social. Silvia Salis viene audita in Commissioni parlamentari. Silvia Salis istituisce corsi sessuoaffettivi nelle scuole genovesi a beneficio di bimbi che potranno crescere de-patriarcalizzati e forse persino decostruiti. In futuro potranno guardare, ci si augura, porno senza SPID. Stringe la mano ai camalli putiniani e poi scompare Silvia Salis stringe la mano ai portuali, ai robusti camalli, i CALP che fieri sulla maglia hanno i simboli putiniani e si lanciano in ardite prolusioni a favore di videocamera e di cuori trepidanti di intellettuali multipolari e anti-capitalisti: in quei comizioli il fattore violenza è tolto pietosamente dalla stampa meno ardimentosa che voleva però lodare il fiero cipiglio antisionista dei portuali, sbandierato da questi a suon di minacce ai sionisti. Silvia Salis però, quando forse ha scoperto che i CALP si erano sbrodolati in una...