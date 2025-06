Si fa presto a dire “regime change” in Iran

Come avviene ogni volta che in Iran si assiste a una qualsiasi manifestazione di dissenso (dall’Onda Verde alle proteste per l’uccisione di Mahsa Amini) o di disaffezione (la scarsa affluenza alle elezioni per esempio) nei confronti di un regime brutale e autoritario quale è la Repubblica Islamica, anche in questi giorni si sono diffuse rapidamente speculazioni sull’imminente caduta degli ayatollah. A spingere in questa direzione c'è Benjamin Netanyahu, il quale è passato da un pur ambizioso obiettivo di azzerare il programma nucleare a quello di favorire il cambio di regime in Iran.

Vista la titubanza di Donald Trump a intervenire, nelle ultime ore il primo ministro israeliano ha abbassato il tiro, dicendo che il rovesciamento della Repubblica Islamica può essere un risultato dell’azione israeliana ma non è l’obiettivo perseguito con l’operazione Rising Lion.

Il regime change in Iran è difficile

Netanyahu è consapevole che per la cacciata di Khamenei e compagni non possono bastare gl...