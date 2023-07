Da oltre sette mesi la Repubblica dell’Artsakh è completamente isolata a causa del blocco del Corridoio di Lachin da parte dell’Azerbaigian. La chiusura dell’unica strada che collega la regione abitata da 120 mila armeni all’Armenia e al resto del mondo ha creato una «catastrofe umanitaria», come testimoniato in questo video diffuso dal governo locale.

In Artsakh dal 12 dicembre mancano medicine, cibo, latte in polvere per i neonati, prodotti sanitari, riscaldamento, elettricità e benzina. La situazione è ancora più grave dal 15 giugno, quando l’Azerbaigian ha iniziato a bloccare anche i camion della Croce rossa internazionale.