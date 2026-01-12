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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Motivi per cui la separazione delle carriere va fatta, e con urgenza. Altro che “eversione”

Di Lodovico Festa
12 Gennaio 2026
La logica corporativistica della magistratura voluta dal fascismo e difesa oggi ottusamente da tanti “democratici”, la militanza di certe toghe e le tante iniziative giudiziarie ideologiche che fanno venire voglia di votare “sì” al referendum. Rassegna ragionata dal web
Magistrati in protesta a Brescia contro la separazione delle carriere tra giudici e pm in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 25 gennaio 2025 (foto Ansa)
Magistrati in protesta a Brescia contro la separazione delle carriere tra giudici e pm in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 25 gennaio 2025 (foto Ansa)

Magistrati in protesta a Brescia contro la separazione delle carriere tra giudici e pm in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 25 gennaio 2025 (foto Ansa) Su Libertà e giustizia Marco Ladu scrive:

«Separare giudici e pubblici ministeri rompe l’unitarietà della magistratura, principio su cui la Costituzione fonda l’indipendenza del potere giudiziario sia dal potere legislativo (Parlamento) sia dal potere esecutivo-politico (il governo). Due carriere separate non garantiscono maggiore autonomia, anzi creano corpi isolati e più vulnerabili alle pressioni esterne. Il principio è molto semplice: divide et impera, cioè, dividi e comanda! Se io divido un gruppo in due gruppi, rendo questi gruppi singolarmente attaccabili e, in particolare, questa riforma renderebbe i pubblici ministeri sensibili alle pressioni esterne, a partire dalle pressioni politiche! La forza della giustizia italiana è sempre stata nella sua unitarietà: chi indaga e chi giudica serve la stessa legge e ris...

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giustizia magistratura referendum separazione delle carriere

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