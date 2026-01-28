Un semplice quesito per aiutarvi a decidere come votare al referendum

Su Strisciarossa Alfiero Grandi scrive:

«La prima vittima della legge Meloni-Nordio che modifica la Costituzione per dare un colpo all’indipendenza dei magistrati – nella loro attività di giudici e pubblici ministeri – è in realtà il Parlamento della nostra Repubblica democratica».

Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti salvarono la riforma dell’unicità delle carriere fatta dal regime fascista per non turbare la Nuova Repubblica sottoposta alla prova della Guerra fredda. Insieme, ben consapevoli che un potere corporativo così possente come quello definito dall’unità delle carriere tra pm e giudici, poneva dei gravi rischi per le istituzioni della sovranità popolare, difesero queste ultime con scelte pur rozze ma efficaci come l’immunità parlamentare e le amnistie a maggioranza semplice. Nel caos del 1992 le “garanzie” per gli istituti della sovranità popolare vennero liquidate ma il superpotere corporativo non venne toccato, da qui una sorta di protettorato di una corporazione sulle ...