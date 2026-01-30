Schlein, Re Mida al contrario. Quel che tocca, rovina

La segretaria del Pd, Elly Schlein (foto Ansa) Su Setteottobre Paola Concia già parlamentare del Pd nel 2008 scrive:

«L’antisemitismo della sinistra occidentale è un dato di realtà e per me una coltellata in pieno petto. Avete abbandonato i nostri più sacri valori unicamente per conquistare consenso tra quelle comunità islamiche radicali e antisemite che si sono stabilite nei nostri Paesi occidentali, tra quei nativi musulmani che hanno mai rinnegato la sharia. E avete fatto questo per qualche voto in più in questa o in quella tornata elettorale. Roba difficile da credere. Eppure è questo quello che è successo».

Ha quasi dell’incredibile il fatto che Elly Schlein non riesca a trovare una posizione unitaria del Pd sulla lotta all’antisemitismo, e che assista indifferente a iscritti del suo partito - quello che dovrebbe per così dire dirigere - che contestano Emanuele Fiano come agente del sionismo mentre Giorgio Gori è attaccato da universitari bergamaschi ProPal coccolati dal Pd. *...