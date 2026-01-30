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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Schlein, Re Mida al contrario. Quel che tocca, rovina

Di Lodovico Festa
30 Gennaio 2026
L'incapacità di prendere una posizione sull'antisemitismo, i guai con De Luca ed Emiliano, la rovina del Pd in Emilia-Romagna. Rassegna ragionata dal web
La segretaria del Pd, Elly Schlein
La segretaria del Pd, Elly Schlein (foto Ansa)

La segretaria del Pd, Elly Schlein (foto Ansa) Su Setteottobre Paola Concia già parlamentare del Pd nel 2008 scrive: 

«L’antisemitismo della sinistra occidentale è un dato di realtà e per me una coltellata in pieno petto. Avete abbandonato i nostri più sacri valori unicamente per conquistare consenso tra quelle comunità islamiche radicali e antisemite che si sono stabilite nei nostri Paesi occidentali, tra quei nativi musulmani che hanno mai rinnegato la sharia. E avete fatto questo per qualche voto in più in questa o in quella tornata elettorale. Roba difficile da credere. Eppure è questo quello che è successo».

Ha quasi dell’incredibile il fatto che Elly Schlein non riesca a trovare una posizione unitaria del Pd sulla lotta all’antisemitismo, e che assista  indifferente a iscritti del suo partito - quello che dovrebbe per così dire dirigere - che contestano Emanuele Fiano come agente del sionismo mentre Giorgio Gori è attaccato da universitari bergamaschi ProPal coccolati dal Pd. *...

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