L’ultimo omaggio a Samuel Pallache, il rabbino pirata

Una bara naviga sull’Amstel. Una chiatta la trasporta seguendo la corrente. Per caricarla, quattro uomini in livrea l’hanno fatta scendere da un carro funebre trainato da sei magnifici cavalli bardati di nero e oro, e ora il corteo continua a seguirla a piedi, dalla riva, in direzione di Ouderkerk e del suo cimitero.

Lo statolder Maurizio di Nassau cammina in testa, accompagnato dai magistrati della città. Seguono gli anziani ebrei con kippah e caftano, poi una folla eterogenea ma compatta, il cui silenzio ronza di conversazioni a bassa voce, perché i funerali sono sempre un’occasione per ritrovarsi. I bambini corrono ai margini come cuccioli senza padrone. Per chi si sono riuniti così numerosi? Per quale personalità sfidano il vento che s’insinua sotto le giacche e posa sui nasi arrossati il bacio gelido dell’inverno? Fa molto freddo in questo febbraio del 1616, e la persona nella bara deve essere davvero importante perché questo ultimo omaggio possa portare un po’ di calore.

Il capit...