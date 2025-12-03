Sako: «Il Papa ha dato speranza a tutti i cristiani del Medio Oriente»

Il cardinale iracheno e patriarca caldeo commenta a Tempi il primo viaggio apostolico di Leone XIV: «Il suo messaggio vale per tutti, dalla Palestina all'Ucraina: basta guerre. Bisogna costruire la pace con la diplomazia, non con le armi»
«Libano, rialzati! Sii casa di giustizia e di fraternità! Sii profezia di pace per tutto il Levante!». L'appello che papa Leone XIV ha lanciato ieri al termine dell'omelia, durante la Messa finale della sua visita in Turchia e Libano davanti al porto di Beirut sconvolto dalle esplosioni del 2020, è quello che meglio rappresenta lo scopo e il contenuto del suo primo viaggio apostolico. «Queste parole sono un progetto che non riguarda solo il Libano, ma anche Iraq, Siria, Palestina, Ucraina: tutti», dichiara a Tempi il cardinale Louis Raphael I Sako, patriarca di Babilonia dei caldei, volato da Baghdad a Beirut per seguire da vicino Leone XIV.
Eminenza, qual è il messaggio principale veicolato da Leone XIV con il suo viaggio in Turchia e Libano?
Il Papa è venuto in Medio Oriente per dire qualcosa di estremamente semplice: basta guerre, basta sangue, è giunto il momento di lavorare per costruire la pace.
Negli ultimi vent'anni il Libano, come anche il suo Iraq, non ha conosciuto che guerr...
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