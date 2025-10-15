Contenuto riservato agli abbonati

Il ruolo morale che Merz può restituire alla Germania in Europa

Di Lodovico Festa
15 Ottobre 2025
Le difficoltà politiche del cancelliere tedesco, il vantaggio dell’onestà delle sue scelte su industria-energia, Israele, destra radicale. Rassegna ragionata dal web
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (foto Ansa)
Sul Sussidiario Niccolò Magnani scrive: «Nel giugno 2021, spiega Merkel al quotidiano Partizan, Putin avrebbe manifestato fastidi e insofferenze per gli Accordi di Minsk del 2014 (siglati dopo la crisi in Crimea e l’Euromaidan) tanto di temere in sede tedesca che potesse giungere uno scontro su larga scala con l’Occidente: visto che già Mosca preparava truppe al confine come sorta di “alert”, la cancelliera rifletteva sulla necessità di un nuovo patto, un nuovo “formato” in cui l’Unione Europea potesse parlare direttamente con Putin. Il problema, rileva Merkel, è che non tutti in Ue erano d’accordo con tale iniziativa: in particolare, e qui nasce il mezzo incidente diplomatico di queste ore, sarebbero stati Polonia e paesi baltici (Estonia, Lituania e Lettonia) ad opporsi. Per la politica tedesca, il rifiuto di Varsavia e dei baltici era per il rischio di trovarsi una “nuova” Europa “con una politica comune verso la Russia”».
