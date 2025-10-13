Contenuto riservato agli abbonati

Il ruolo chiave di Erdogan nella sfida tra mondo libero e Crink

Di Lodovico Festa
13 Ottobre 2025
La rivalità con Cina e Russia che in diverse partite avvicina la Turchia all’Occidente, vedi la sponda offerta da Ankara a Trump su Gaza e Israele. Rassegna ragionata dal web
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan con Donald Trump nello Studio ovale della Casa Bianca, 25 settembre 2025 (foto Ansa)
Su Ispi Valeria Talbot scrive: «La cooperazione in materia di difesa è stata anche al centro della visita del presidente turco in Italia a fine aprile, in occasione della quale sono stati firmati undici accordi di cooperazione bilaterale in ambiti diversi. A spiccare tra tutti è senz’altro l’intesa tra la società italiana Leonardo e la turca Baykar per la produzione di droni nei due paesi. Già in precedenza Baykar aveva acquisito Piaggio Aerospace, mettendo un importante tassello nella cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Turchia. Indubbiamente, gli sviluppi geopolitici nell’Europa orientale, nel Mar Nero e nel più ampio Mediterraneo hanno contribuito a rafforzare il ruolo della Turchia come partner nell’industria della difesa, settore che presenta un forte potenziale di crescita. Resta tuttavia da vedere come questo partenariato bilaterale possa e...

