Roma, Ilva, Milano. Cercasi spirito costituente per risolvere le crisi

Su Affari italiani si scrive: «Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale su Roma Capitale. Il provvedimento si compone di due articoli e introduce modifiche significative all'articolo 114 della Costituzione. L'articolo 1 è il fulcro della riforma e propone la sostituzione dell'attuale articolo 114 della Costituzione. La modifica più rilevante è l'inserimento esplicito di "Roma Capitale" tra gli enti costitutivi della Repubblica, accanto a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e lo Stato. Questa inclusione enfatizza la peculiarità di Roma, riconoscendola come un ente territoriale "di genere proprio", con una denominazione e un assetto ordinamentale unici e inassimilabili agli altri enti esistenti».

Un governo di centrodestra non si è posto problemi nel dare nuovi rilevanti poteri a una Roma gestita dalla sinistra. Da qui alcune riflessioni. La prima: non è possibile individuare altre questioni di rilevanza nazionale sulle quali trovare a...