Sinistra islamizzata e violenta. Il caso Rima Hassan

Scrive Francesco Giubilei sul Giornale:

«Rima Hassan, l’europarlamentare franco-palestinese del partito di Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, è stata fermata a Parigi con l’accusa di apologia del terrorismo. Secondo quanto riferisce una fonte interna del partito all’agenzia Afp “è stata convocata in stato di fermo” nell'ambito di un'indagine su un tweet che avrebbe fatto riferimento a uno degli autori dell'attentato del 1972 all'aeroporto di Tel Aviv, poi rimosso dalla stessa eurodeputata. Nel suo post aveva citato una dichiarazione di Kozo Okamoto: “Ho dedicato la mia giovinezza alla causa palestinese. Finché ci sarà oppressione, la resistenza non sarà solo un diritto, ma un dovere”. Kozo Okamoto, ex membro dell'Armata Rossa giapponese, è stato condannato all'ergastolo per il massacro di 26 persone all'aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele nel 1972. Citandolo nel suo post, Hassan “fa esplicito riferimento a un autore di un attentato terroristico, utilizza una sua citaz...