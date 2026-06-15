Un figlio fuori dal copione

«La sindrome di Down non è una benedizione». Con queste parole Jesse Ridgway, creator americano noto su YouTube come McJuggerNuggets, ha spiegato la decisione presa con la moglie Ashley: interrompere la gravidanza dopo una diagnosi prenatale di trisomia 21. Prima c’era stato l’annuncio secondo la grammatica abituale dei social: la coppia sorridente, abbracciata, con in mano l’immagine della prima ecografia. Poi i coniugi Ridgway hanno condiviso con i loro follower – oltre 4 milioni solo sul canale YouTube principale di Jesse – la scelta di non portare avanti la gravidanza «a causa della trisomia 21». Ed è questo il primo dato di cui prendere atto: le parole contano. Contano sempre, ma contano ancora di più quando una vita privata diventa racconto pubblico e ogni frase pretende di spiegare, giustificare, orientare lo sguardo degli altri. Nota bene. Dopo aver annunciato l’aborto, i Ridgway sono stati travolti da insulti, accuse, cattiverie e perfino minacce. È la dinamica orrenda dell’il...