Rerum Novarum. Attualità di un’enciclica. Un incontro a Milano

10 Settembre 2025
Incontro a Milano con Maurizio Sacconi e Michele Rosboch. Appuntamento il 17 settembre alle ore 21, presso il Teatro Rosetum (Milano)
Rerum Novarum

Mercoledì 17 settembre alle ore 21, presso il Teatro Rosetum (via Pisanello 1, Milano) si terrà l’incontro: Rerum Novarum. Attualità di un’enciclica.

Intervengono:

Maurizio Sacconi, Laboratorio Reinventing Work, Istituto Bruno Leoni, e ex ministro del Lavoro

Michele Rosboch, Università di Torino

Modera:

Emanuele Boffi, direttore di Tempi

L’incontro è organizzato da Esserci, Tempi, Centro culturale Rosetum con il patrocinio di Associazione italiana Centri culturali

L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube di Esserci

Rerum Novarum
