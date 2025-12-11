La Cechia va a destra e rianima il gruppo di Visegrád

Martedì è entrato in carica il governo più a destra fra tutti i 27 dell’Unione Europea. Si tratta del nuovo esecutivo della Repubblica Ceca, presieduto dal miliardario Andrej Babiš e retto da una coalizione di tre partiti: Ano 2011 (Azione dei cittadini insoddisfatti), che è quello del premier, Spd (Libertà e democrazia diretta) e Motoristé sobě, che in italiano si traduce “Gli automobilisti per se stessi”. Di questi tre il primo e il terzo nel parlamento europeo siedono nel gruppo Patrioti per l’Europa, quello di cui fanno parte il Rassemblement National francese, la Lega italiana, Fidesz ungherese e Vox spagnola; il secondo siede con Europa delle Nazioni sovrane, cioè il gruppo al quale afferiscono l’Afd tedesca e Reconquête! francese. Si tenga presente che l’Ungheria di Viktor Orbán è retta da una coalizione fra la sua Fidesz e i cristiano-democratici del Kndp, entrambi iscritti ai Patrioti per l’Europa. Governo nazionalista ed euroscettico In linea di principio il programma del nuo...