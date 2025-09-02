Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

La grillizzazione del Pd è ormai completa

Di Lodovico Festa
02 Settembre 2025
La crisi dei partiti generata dalla crisi dello Stato, gli accordi di potere senza visione per le Regionali, le difficoltà a livello locale del centrodestra. Rassegna ragionata dal web
La segretaria del Pd, Elly Schlein, insieme al leader del M5s, Giuseppe Conte
La segretaria del Pd, Elly Schlein, insieme al leader del M5s, Giuseppe Conte a Roma contro l'autonomia (foto Ansa)

Sulla Nuova bussola quotidiana Ruben Razzante scrive:  «Il panorama delle regionali autunnali si presenta estremamente frammentato, con forti tensioni e divisioni in entrambi gli schieramenti. Il centrosinistra si trova a fare i conti con personalismi, veti incrociati e il difficile equilibrio tra Pd e Movimento 5 stelle, che a livello nazionale si dicono alleati ma che sul territorio faticano a trovare candidati comuni e programmi condivisi. Il centrodestra, pur apparentemente più compatto, deve invece fare i conti con le ambizioni personali dei suoi governatori uscenti e con una crescente competizione interna tra Fratelli d’Italia e Lega. Il rischio concreto è che ogni Regione diventi un caso a sé, svincolato da una lettura nazionale coerente, e che si crei un clima di campagna elettorale permanente in grado di logorare i partiti, di confondere gli elettori e di rendere difficile la governabilità. L’autunno che si apre, insomma, non sarà solo una stagione di voto, ma una lunga partit...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
M5s Pd premium regionali

Articoli correlati

Scopri di più →