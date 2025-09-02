La grillizzazione del Pd è ormai completa

Sulla Nuova bussola quotidiana Ruben Razzante scrive: «Il panorama delle regionali autunnali si presenta estremamente frammentato, con forti tensioni e divisioni in entrambi gli schieramenti. Il centrosinistra si trova a fare i conti con personalismi, veti incrociati e il difficile equilibrio tra Pd e Movimento 5 stelle, che a livello nazionale si dicono alleati ma che sul territorio faticano a trovare candidati comuni e programmi condivisi. Il centrodestra, pur apparentemente più compatto, deve invece fare i conti con le ambizioni personali dei suoi governatori uscenti e con una crescente competizione interna tra Fratelli d’Italia e Lega. Il rischio concreto è che ogni Regione diventi un caso a sé, svincolato da una lettura nazionale coerente, e che si crei un clima di campagna elettorale permanente in grado di logorare i partiti, di confondere gli elettori e di rendere difficile la governabilità. L’autunno che si apre, insomma, non sarà solo una stagione di voto, ma una lunga partit...