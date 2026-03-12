Referendum. Con la vittoria del “sì” si aprirebbe la Terza Repubblica

L'autore di questo articolo, Lorenzo Malagola, sarà ospite dell'incontro organizzato da Tempi e LabOra a Milano, venerdì 13 marzo, dal titolo “Riformare la giustizia non è reato”. Con lui anche Nicolò Zanon, presidente del comitato SìRiforma, e Lodovico Festa. Per partecipare all’incontro basta compilare questo modulo online. *** Al centro del dibattito sulla riforma della giustizia vi sono questioni che riguardano l’organizzazione della magistratura e l’equilibrio del sistema penale. Secondo una rilevazione Tecnè, l’indice di fiducia verso la magistratura è crollato dall’88 per cento nel 1998 – erano passati cinque anni dalla morte di Falcone e Borsellino – al 33 nel 2022. Mentre un tempo la magistratura rappresentava la primizia della società italiana, oggi è considerata dall’opinione pubblica un corpo autoreferenziale e condizionato da interessi di parte, che hanno poco a che fare con la giustizia. Insomma, il senso di ingiustizia sembra prevalere. Di cosa tratta il referendum Il r...