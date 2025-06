Referendum lavoro. L’unico sindacato saggio è la Cisl

Su Affari italiani Daniela Fumarola dice: «Non si ristabilisce l’articolo 18 ma anzi si fanno tornare le tutele alla Legge Monti-Fornero, riducendo il numero di indennità riconosciute al lavoratore in caso di licenziamento. I problemi complessi del mercato del lavoro di oggi richiedono tutele nuove, non improbabili ritorni al passato. Sono criticità di ordine prevalentemente qualitativo, non quantitativo».

C’era una volta un grande e saggio sindacato come la Cgil dei Buozzi, dei Di Vittorio, dei Novella, dei Lama, ora è rimasto ancora solo un saggio sindacato cioè la Cisl.

Su Startmag Francesco Damato scrive: «Di Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil con aspirazioni politiche neppure nascoste, ma della stessa Schlein che cerca dall’esterno del Pd di sostenere, Renzi condivide anche il comune impegno referendario dell’8 e 9 giugno, con tanto di delegati della sua Italia Viva agli appuntamenti fo...