Il nostro sì al referendum sulla giustizia. Partecipa all’incontro di Tempi e Labora

Iscrivetevi al nostro incontro “Riformare la giustizia non è reato”. L’appuntamento è per il 13 marzo al Circolo Filologico a Milano. Con Nicolò Zanon, Lodovico Festa e Lorenzo Malagola

In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Tempi e Associazione Labora, in collaborazione con Esserci, SìRiforma, Fondazione Europa e civiltà, Comitati civici per un giusto sì, organizza l’incontro “Riformare la giustizia non è reato”. L’appuntamento è per il 13 marzo 2026, ore 20.45, al Circolo Filologico Milanese, via Clerici 10 a Milano. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti. Per prenotare il posto occorre compilare questo form.

Parteciperanno:

Nicolò Zanon, presidente del Comitato SìRiforma

Lodovico Festa, giornalista

Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia

Modera:

Emanuele Boffi, direttore di Tempi

