Il nostro sì al referendum sulla giustizia. Partecipa all’incontro di Tempi e Labora
Iscrivetevi al nostro incontro “Riformare la giustizia non è reato”. L’appuntamento è per il 13 marzo al Circolo Filologico a Milano. Con Nicolò Zanon, Lodovico Festa e Lorenzo Malagola
In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Tempi e Associazione Labora, in collaborazione con Esserci, SìRiforma, Fondazione Europa e civiltà, Comitati civici per un giusto sì, organizza l’incontro “Riformare la giustizia non è reato”. L’appuntamento è per il 13 marzo 2026, ore 20.45, al Circolo Filologico Milanese, via Clerici 10 a Milano. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti. Per prenotare il posto occorre compilare questo form.
Parteciperanno:
Nicolò Zanon, presidente del Comitato SìRiforma
Lodovico Festa, giornalista
Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia
Modera:
Emanuele Boffi, direttore di Tempi
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!