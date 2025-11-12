Altre buone ragioni per dire sì alla riforma della giustizia

Da La7: «Con l’espressione Sistema Pavia si indica un intreccio di rapporti e presunti illeciti che avrebbe coinvolto esponenti della magistratura, delle forze dell’ordine, dell’imprenditoria e della politica nella provincia pavese. L’inchiesta, condotta dalla Procura di Brescia, si è sviluppata su diversi filoni d’indagine — tra cui anche quello legato al delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco — e mira a far luce su un presunto sistema di potere e favori radicato nel territorio». Quell’inquietante mistero che sono diventate per l’opinione pubblica le nuove indagini sulle antiche indagini dell’omicidio di Garlasco, fa capire come lo strabordare del potere di una magistratura organizzata corporativamente con l’intreccio politico delle carriere nel Csm tra giudici e pm, provochi in non pochi casi un’esaltazione del proprio ruolo, rendendolo arrogante al limite (e talvolta oltre a quel limite) dell’irresponsabilità. * * * Sul Post si scrive: «La Corte d’appello di ...