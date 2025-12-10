Il realismo che serve per fermare il mondo prima del baratro

Su Open Alessandro D’Amato scrive:

«Secondo Cohn-Bendit, che parla oggi in un’intervista a Repubblica, Trump e Putin hanno siglato il “nuovo patto Molotov-Ribbentrop” per distruggere l’Europa. Il Vecchio Continente rischia di cadere in un sistema “illiberale” senza democrazia. Perché Usa e Russia “hanno lo stesso obiettivo. L’Europa deve capire. L’Italia deve capire che le regole del gioco sono totalmente cambiate. La sinistra italiana in passato è stata contro l’imperialismo americano, ma l’imperialismo americano era legato all’Europa, all’Alleanza transatlantica. Oggi invece è contro l’Europa. Vede solo le grandi potenze: Russia e Cina. Vuole allearsi con la Russia contro l’Europa. Perché per gli Usa non è solo un nemico economico ma rappresenta il confronto tra la democrazia e la democrazia illiberale”».

Chiunque sia in buona fede non può non condannare l’aggressione russa all’Ucraina, ma paragonare la Mosca del Duemila alla Germania hitleriana è sensato? Certo anche nel mondo di...