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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Il realismo che serve per fermare il mondo prima del baratro

Di Lodovico Festa
10 Dicembre 2025
Altro che scandalizzarsi: un accordo tra Usa, Cina e Russia è l’unica via per evitare che le guerre in corso degenerino in catastrofe. Rassegna ragionata dal web
Il presidente americano nello Studio ovale della Casa Bianca mostra una foto che lo ritrae insieme al suo omologo russo Vladimir Putin, 22 agosto 2025 (foto Ansa)
Il presidente americano nello Studio ovale della Casa Bianca mostra una foto che lo ritrae insieme al suo omologo russo Vladimir Putin, 22 agosto 2025 (foto Ansa)

Su Open Alessandro D’Amato scrive:

«Secondo Cohn-Bendit, che parla oggi in un’intervista a Repubblica, Trump e Putin hanno siglato il “nuovo patto Molotov-Ribbentrop” per distruggere l’Europa. Il Vecchio Continente rischia di cadere in un sistema “illiberale” senza democrazia. Perché Usa e Russia “hanno lo stesso obiettivo. L’Europa deve capire. L’Italia deve capire che le regole del gioco sono totalmente cambiate. La sinistra italiana in passato è stata contro l’imperialismo americano, ma l’imperialismo americano era legato all’Europa, all’Alleanza transatlantica. Oggi invece è contro l’Europa. Vede solo le grandi potenze: Russia e Cina. Vuole allearsi con la Russia contro l’Europa. Perché per gli Usa non è solo un nemico economico ma rappresenta il confronto tra la democrazia e la democrazia illiberale”».

Chiunque sia in buona fede non può non condannare l’aggressione russa all’Ucraina, ma paragonare la Mosca del Duemila alla Germania hitleriana è sensato? Certo anche nel mondo di...

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