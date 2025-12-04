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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Come reagire all’antisemitismo in Italia

Di Lodovico Festa
04 Dicembre 2025
Il dem ebreo Fiano censurato dalla sinistra, il caso Fatayer in Campania, gli scontri a Bologna per la partita del Maccabi, i deliri della Albanese. Rassegna ragionata dal web
Il murale di aleXsandro Palombo, Human Shields, apparso alla Stazione Termini di Roma e raffigurante Greta Thunberg e Francesca Albanese abbracciate da un miliziano di Hamas
Il murale di aleXsandro Palombo, Human Shields, apparso alla Stazione Termini di Roma e raffigurante Greta Thunberg e Francesca Albanese abbracciate da un miliziano di Hamas (foto Ansa)

Sulla Zuppa di Porro Franco Lodige scrive:

Sì, proprio lui [Emanuele Fiano]: il parlamentare storico del Pd, ebreo, da anni impegnato a difendere la soluzione dei due Stati. Una figura che in qualsiasi partito normale sarebbe rispettata, ascoltata, magari perfino tutelata. Ma nel Pd del 2025, evidentemente, la bussola è impazzita. A Bergamo i Giovani Democratici si sono svegliati così: “Mai in nostro nome: noi Gd non ci riconosciamo in Sinistra per Israele”. Per poi rincarare la dose: “Riteniamo legittimo che Fiano esprima le proprie posizioni, ma rivendichiamo il diritto e il dovere di chiarire che non parla a nome nostro, né come sinistra, né come Gd e crediamo né come Partito democratico”. E l’epilogo, immarcescibile: “Noi siamo e saremo sempre in lotta contro l’oppressore per una Palestina libera…”. Insomma: Hamas no, Israele nemmeno, Fiano peggio di tutti. Una gerarchia morale degna dei migliori collettivi anni Settanta. La scena purtroppo è già nota. Solo poche settimane fa Fian...

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