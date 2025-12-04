Come reagire all’antisemitismo in Italia

Sulla Zuppa di Porro Franco Lodige scrive:

Sì, proprio lui [Emanuele Fiano]: il parlamentare storico del Pd, ebreo, da anni impegnato a difendere la soluzione dei due Stati. Una figura che in qualsiasi partito normale sarebbe rispettata, ascoltata, magari perfino tutelata. Ma nel Pd del 2025, evidentemente, la bussola è impazzita. A Bergamo i Giovani Democratici si sono svegliati così: “Mai in nostro nome: noi Gd non ci riconosciamo in Sinistra per Israele”. Per poi rincarare la dose: “Riteniamo legittimo che Fiano esprima le proprie posizioni, ma rivendichiamo il diritto e il dovere di chiarire che non parla a nome nostro, né come sinistra, né come Gd e crediamo né come Partito democratico”. E l’epilogo, immarcescibile: “Noi siamo e saremo sempre in lotta contro l’oppressore per una Palestina libera…”. Insomma: Hamas no, Israele nemmeno, Fiano peggio di tutti. Una gerarchia morale degna dei migliori collettivi anni Settanta. La scena purtroppo è già nota. Solo poche settimane fa Fian...