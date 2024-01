Nazionalizzarla sì, ma a che prezzo? E per quanto tempo? L’Ilva è ad un bivio ricolmo di incertezze, l’ennesimo della sua storia recente. Il matrimonio con il colosso indiano dell’acciaio ArcelorMittal si sta rapidamente sgretolando e al governo Meloni non resta che raccoglierne i cocci, eredità di una gestione non proprio coerente tenuta nel tempo dai suoi predecessori.

«La situazione è estremamente delicata, perché in queste ore si parla di amministrazione straordinaria, però questo ovviamente porterà un contenzioso – dichiarava poche ore fa il sottosegretario al ministero Per le imprese, Massimo Bitonci, ai microfoni di Sky Tg24 – penso che alla fine si andrà verso l'amministrazione straordinaria che è stata prevista l’anno scorso e inserita all’interno del decreto e quindi il socio pubblico può chiederla in maniera autonoma. È chiaro che dopo si deve iniziare un percorso, è importante il cambio dell’assetto manageriale e il piano industriale».

La linea, insomma, è tracciata e...