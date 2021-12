Chi crede che l’elezione del nuovo Capo dello Stato sia soltanto e tutta in mano ai partiti sbaglia. Sul piano legale e formale è il Parlamento a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, ma è ingenuo negare che sono tanti i potentati che si muovono intorno alla votazione per il Quirinale. Ne abbiamo una testimonianza “aperta” dalla dichiarazione di alcuni grandi giuristi rilevanti per la macchina dello Stato (Sabino Cassese), tecnocrati di fattura internazionale (Carlo Cottarelli) e giornali di establishment (Financial Times, Politico, The Economist).

Il lavorìo di fondazioni e think-tank

Ognuno fa il suo gioco ed esprime la propria preferenza sulla risoluzione del puzzle. Negli ultimi mesi a Roma c’è anche un gran lavorio di analisti che tra fondazioni, think-tank, ambasciate e fondi d’investimento presentano i propri scenari e i propri suggerimenti a chi può svolgere un ruolo attivo nella partita del Quirinale. Un ruolo di orientamento e di influenza può essere giocato da...