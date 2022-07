Per scegliere gli articoli di Luigi Amicone da pubblicare nel libro che presenteremo a Caorle sabato 16 luglio avevamo bisogno di qualcuno che li leggesse tutti. Ed erano migliaia. Lo ha fatto Emiliano Ronzoni, che qui racconta il suo gran lavoro di lettura, selezione, indicazione.

* * *

Questa è una storia minima. Ma tant’è. Chissà che a qualcuno venga voglia di leggerla. Or dunque. Qualche mese fa succede che ad alcuni amici viene l’idea di mettere in piedi un premio per – come si dice in questi casi con linguaggio orrendo – onorare Luigi Amicone, il nostro luigino. L’idea è quella di radunare tutti gli articoli di luigino, leggerli, grigliarli, sceglierli e raccoglierli, vagliandoli, in un libro, con introduzioni e postfazioni prestigiose. Per presentarlo in una serata a premio. Ora si dà il caso che questi nostri amici, questi stessi amici che hanno avuto l’idea, un qualche impegno ce l’hanno e che, insomma, devono correre trafelati dalla mattina alla sera per raccattare ...