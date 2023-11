Al G20 di domani, che si terrà online, ci sarà anche Vladimir Putin. Il presidente russo, dopo due esclusioni motivate dall'invasione dell'Ucraina, parteciperà al vertice delle economie più importanti del mondo su invito del premier indiano Narendra Modi. Quello di Nuova Delhi a Mosca non è un semplice "favore", ma un gesto di riconoscimento (o la merce di scambio richiesta da Putin) per tutti i vantaggi economici di cui l'India ha goduto dall'inizio del conflitto.

Putin "regala" il petrolio all'India

Gli scambi commerciali tra Russia e India quest'anno hanno toccato i 43,8 miliardi di dollari, il 20 per cento in più rispetto al 2022, quando già si era verificato un aumento vertiginoso sull'anno precedente.

In particolare, Nuova Delhi ha acquistato oltre mezzo miliardo di barili di greggio da Mosca, aiutandola a non subire il contraccolpo delle sanzioni occidentali e a sostituire i clienti europei.

Se l'India ha decuplicato gli acquisti di greggio rispetto al 2021 è p...