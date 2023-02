Il devastante terremoto con epicentro in Turchia che ha colpito il nord della Siria è una tragedia nella tragedia. Il sisma si è infatti abbattuto su un paese in ginocchio dopo 12 anni di guerra, dove il 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e in cui i prezzi dei beni di prima necessità sono cresciuti dell'800% dal 2019. Ancora prima che la terra tremasse, la popolazione aveva scarso accesso ad acqua potabile, elettricità e riscaldamento. Ma tutti questi problemi sono solo in parte conseguenza del conflitto. Se i siriani non riescono a ricostruire ciò che è stato distrutto e a riparare ciò che è stato danneggiato dalle bombe è soprattutto a causa delle sanzioni unilaterali imposte dall'Occidente alla Siria a partire dal 2011. La verità è che la causa principale della miseria dei siriani, oggi, siamo noi.

Le sanzioni devastanti di Usa, Ue e mondo arabo

Nel 2011 gli Stati Uniti hanno bloccato le proprietà del governo siriano e di altri individui ed entità legati all...