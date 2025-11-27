La persecuzione dei cristiani in Nigeria è reale e drammatica

Su Scenari economici Fabio Lugano scrive:

Inizialmente si parlava di 227 persone. Un numero già enorme, sufficiente a far cadere governi in qualsiasi democrazia occidentale funzionante. Ma la contabilità del terrore è stata aggiornata al rialzo. La Christian Association of Nigeria (CAN), per bocca del vescovo Bulus Dauwa Yohanna, ha confermato che il numero reale dei rapiti lo scorso venerdì dalla St. Mary’s Catholic Primary and Secondary School di Papiri, nello Stato del Niger, è salito a 315. L’aggiornamento si è reso necessario dopo un “censimento” doloroso: molti genitori, sperando che i figli fossero scappati nel caos, si sono presentati a scuola solo per scoprire che i ragazzi mancavano all’appello. Ottantotto studenti, che si credeva fossero sfuggiti alla rete dei terroristi, sono stati invece catturati mentre tentavano la fuga.Ecco il quadro aggiornato delle vittime in mano ai rapitori:• Totale Rapiti: 315• Studenti (Maschi e Femmine): 303• Insegnanti: 12• Dinamica: Assalto c...