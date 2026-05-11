Pavoni e no pav

Da notizia di colore – e davvero molto colorata – a dramma di convivenza. Punta Marina, località balneare del Ravennate, si è guadagnata un posto al sole nella cronaca nazionale per un’insolita invasione di pavoni. Oltre un centinaio di esemplari liberi di scorrazzare sta dando spettacolo e fastidio. Il posto al sole se lo prendono tutto loro, perché, al di là dell’incontestabile meraviglia del loro aspetto, sono uccelli invadenti, per nulla sofisticati ed eleganti come suggerirebbe la loro coda. Praticamente onnivori, rumorosi, sfacciati, generosissimi di escrementi, sono l’ennesimo promemoria che la natura, quando entra in paese, non si comporta da cartolina. Con una strana eco che evoca ben altre proteste, la cittadinanza si è divisa in pro pav e no pav. Il grave disagio igienico da una parte, la risorsa di un’attrazione turistica dall’altra. «Se abbiamo la bellezza perché la dobbiamo mandare via?», si chiede un pro pav. Verrebbe da scomodare san Francesco. Essendo l’ottavo centenar...