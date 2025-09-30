La grandezza di Pasolini, ribelle e conservatore

A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini – la cui vita trovò un tragico epilogo sulle spiagge di Ostia in una notte di inizio novembre del 1975 – sta avvenendo un grave processo collettivo di dimenticanza per uno dei più grandi intellettuali della nostra storia recente. Troppo grandi le verità che aveva svelato su quello che eravamo e che saremmo diventati, troppo grandi le contraddizioni racchiuse nel suo pensiero e nella sua condotta di vita. E noi il “troppo grande” non lo sappiamo gestire, ci disorienta.

Immergendosi nella sua vasta produzione letteraria e cinematografica, si scopre invece un artista a cui guardare con occhi liberi, senza cedere allo scandalo o alla pretesa di definirlo. Era inquieto, tormentato, mosso da uno straordinario vitalismo, non certo irretito di fronte alle domande più profonde sulla vita. Per questo, forse, alcuni giovani di Comunione e Liberazione, colpiti dai suoi scritti così anticonformisti sul Corriere della Sera, avevano provato a conosce...