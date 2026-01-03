Parole perse / Soddisfazione. Ma non sempre è «perfetta letizia»

Chi di noi è soddisfatto alzi la mano. L’impronunciabile e noto psicologo ungherese Mihály Csíkszentmihályi aveva individuato la soddisfazione umana in quella particolare esperienza che egli chiamava Flow State, “stato di flusso”: si tratta di quella particolare condizione mentale in cui una persona è completamente immersa in un’attività, sperimentando un senso di concentrazione, controllo e soddisfazione, in cui perde la percezione del tempo perché vive un coinvolgimento totale. Esempi tipici sono quelli vissuti da sportivi che si sentono “uno con il gioco”, musicisti e artisti completamente assorbiti dalla loro creazione, programmatori e scrittori che perdono la nozione del tempo lavorando a un progetto, così come i giocatori totalmente immersi in un videogioco… Analizzando alcune comunità tradizionali, lo psicologo aveva notato che le generazioni più anziane sperimentano il flow nei lavori quotidiani: tagliare fieno nei campi, cuocere il pane, mungere le vacche, lavorare nell’orto. ...