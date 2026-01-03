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Parole perse / Soddisfazione. Ma non sempre è «perfetta letizia»

Di Pier Paolo Bellini
03 Gennaio 2026
«Una società comincia a dipendere pesantemente dallo svago solo quando è diventata incapace di offrire una significativa occupazione ai suoi membri»
Un particolare del più antico ritratto conosciuto di san Francesco d’Assisi, nel santuario del Sacro Speco di Subiaco
Un particolare di quello che è ritenuto essere il più antico ritratto conosciuto di san Francesco d’Assisi, nel santuario del Sacro Speco di Subiaco (Roma)

Chi di noi è soddisfatto alzi la mano. L’impronunciabile e noto psicologo ungherese Mihály Csíkszentmihályi aveva individuato la soddisfazione umana in quella particolare esperienza che egli chiamava Flow State, “stato di flusso”: si tratta di quella particolare condizione mentale in cui una persona è completamente immersa in un’attività, sperimentando un senso di concentrazione, controllo e soddisfazione, in cui perde la percezione del tempo perché vive un coinvolgimento totale. Esempi tipici sono quelli vissuti da sportivi che si sentono “uno con il gioco”, musicisti e artisti completamente assorbiti dalla loro creazione, programmatori e scrittori che perdono la nozione del tempo lavorando a un progetto, così come i giocatori totalmente immersi in un videogioco… Analizzando alcune comunità tradizionali, lo psicologo aveva notato che le generazioni più anziane sperimentano il flow nei lavori quotidiani: tagliare fieno nei campi, cuocere il pane, mungere le vacche, lavorare nell’orto. ...

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